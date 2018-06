Deel dit artikel:











Huurstunt in Vries wil rectificatie ‘nepnieuws’ Sikkom Huurstunt wil rectificatie Sikkom (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN (ADP) – Het bedrijf Adivare uit Vries wil dat de jongerenwebsite Sikkom de publicaties over vermeende malafide praktijken van Huurstunt.nl, dat onder dat bedrijf valt, rectificeert. Eigenaar Kapma stapte naar de rechter: ,,Sikkom verspreidt nepnieuws. Het is gewoon niet waar”.

Vanaf september publiceert Sikkom (onderdeel van NDC Mediagroep) over de handelswijze van Huurstunt, Kamerstunt en 123Opzeggen. ,,Huurstunt verneukt studenten en andere woningzoekenden”, schrijft Sikkom-journalist Willem Groeneveld. De vele klachten over deze sites waren de aanleiding voor deze publicaties.



Premium-account

De site van Huurstunt staat vol met appartementen, kamers en woningen die te huur staan. Om met de verhuurder in contact te komen moet een premium-account worden aangemaakt. Kosten; 19,95 euro per maand. En dat mag niet, aldus Sikkom. Dit zijn verkapte bemiddelingskosten en het gaat bovendien buiten de verhuurders om.



Zelf onderzoek

De woningzoekende kan via dit account per mail meer informatie opvragen over woningen. Maar hoort volgens Sikkom vaak vervolgens niets. Groeneveld zei tegen de rechter dat hij zelf de makelaars van de woning op de verhuursites traceerde. ,,Merendeel van de makelaars werkt niet samen met Huurstunt en Kamerstunt en wil dit ook niet”.



Geplukt

Bovendien stonden de meeste woningen op de verhuursite niet (meer) in de verhuur. Volgens Groeneveld vult Huurstunt de site met woningen die van allerlei makelaarssites worden geplukt. Mensen die van hun premium-account af willen komen niet meer van dit abonnement af.



Abonnement

Het wordt volgens Groeneveld te ingewikkeld gemaakt om op te zeggen en ondertussen incasseert het bedrijf wel het abonnementsgeld. ,,Onzin”, meende ondernemer Kapma, ,,We bemiddelen niet. Huurstunt is een advertentieplatform. We hebben een online-koppeling met 78 makelaars. Hierop kunnen de mensen zich abonneren”.



Stickers

Adivare bestaat al tien jaar, zei Kapma ,,En we hebben nooit problemen gehad”. Hij had dit allemaal willen uitleggen aan de journalist, maar hij zou bij zijn bedrijf in Vries onaangenaam zijn bezocht door medewerkers van Sikkom.



'Stemmingmaker'

Dit gebeurde bij zijn bedrijf dat bij de woning van zijn ouders in Vries is gevestigd. Kapma deed de deur niet open. ,,Toen plakten ze buiten overal stickers met het Sikkom-logo op”. Hij noemt Groeneveld een stemmingmaker, ,,waar de makelaars bang voor zijn.”\



De ondernemer wil niet meer met de journalist en de uitgever (NDC) in gesprek. Hij eist rectificatie en wil verwijdering van deze publicaties op Sikkom en Facebook. Op straffe van 10.000 euro per dag als dit niet gebeurt.



De uitspraak is op 15 juni