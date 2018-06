Deel dit artikel:











'Geluidswal Baggelhuizen werkt niet' De geluidswal die tussen de Asser wijk Baggelhuizen en snelweg A28 is gebouwd, heeft geen effect (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De geluidswal die tussen de Asser wijk Baggelhuizen en snelweg A28 is gebouwd, sorteert totaal geen effect. Dat zegt de Stichting geluidhinder Baggelhuizen en omgeving.

De stichting vraagt in een brief aan de gemeenteraad om meer aandacht voor de geluidsproblematiek in de wijk.



​Enquête

In 2011 tekende de stichting het TT Convenant waarin werd afgesproken dat er meer geluid geproduceerd mocht worden op het Asser circuit. Daar tegen over stond dat er verschillende maatregelen zouden worden genomen om de geluidshinder voor de wijk Baggelhuizen te verminderen. Er werd toen onder meer besloten om een geluidswal aan te leggen langs de rand van de wijk om het geluid van de A28 te dempen.



De stichting deed vervolgens in 2012 (nog voor de geluidswal) en in 2017 enquête onder bijna drieduizend inwoners van de wijk. Hieruit blijkt dat de aanleg van een deel van de geluidswal onder de inwoners niet heeft geleid tot ervaren van minder geluidshinder.



Formule 1

De stichting vraagt in de brief verder aandacht voor de plannen om de Formule 1 naar Assen te halen. De stichting zegt niet gelijk nee tegen het plan, maar wil wel dat er ook aandacht is voor de inwoners van Baggelhuizen.



"Het convenant wil nieuwe activiteiten op het circuit wel bevorderen, maar deze zouden gepaard moeten gaan met vermindering van de overlast. Dat betekent dat de komst van de F1 door concrete maatregelen dient te worden gecompenseerd", schrijft de stichting in de brief.



Bestuursakkoord

De stichting vraagt in de brief concreet om een aantekening in het onlangs gepresenteerde bestuursprogramma. Bij de passage over de F1 moet volgens de stichting ook 'Het Convenant TT circuit Assen' worden genoemd.