Provinciehuis binnen een jaar 'van het gas af' Provinciehuis binnen een jaar van het gas af (foto archief RTV Drenthe)

ASSEN - In de provincie Groningen willen ze het provinciehuis binnen vijf jaar gasloos maken. In Drenthe moet dat al binnen een jaar zover zijn.

Geschreven door Andries Ophof

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zei dat vanmiddag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De Drentse politiek praat vandaag over de voorjaarsnota. Alle partijen lanceren plannen voor het komend jaar. En dat zijn vooral 'groene' en 'duurzame' plannen.



Geen gas en elektrische auto's

Over EE-races met elektrische motoren op het TT circuit in Assen bijvoorbeeld. De ChristenUnie ziet dat wel zitten. Drenthe als proeftuin voor de energietransitie volgens de VVD. En D66 en GroenLinks roepen de provincie op om het eigen wagenpark te vervangen door elektrische auto's of auto's die op biobrandstof rijden.



Volgens Stelpstra doet de provincie van alles op het gebied van duurzaamheid. De gasaansluiting verwijderen in het provinciehuis is de volgende stap. "We gebruikten vroeger zo'n 300.000 kuub gas. Vorig jaar was dat zo'n 3450 kuub. Ik beloof u, volgend jaar zijn wij van het gas af."



De provincie haalt haar warmte uit de grond. Onder andere via een warmtekrachtkoppeling. Tot nu toe was er een reserveketel om in geval van nood alsnog met gas het kantoor te verwarmen. Die ketel kan er volgens Stelpstra uit.