Zoek het uit! - Waarom is de N34 bij Zuidlaren over een kort stuk vier-baans, waar dient dit stuk voor?

ZUIDLAREN - De N34 heeft bij Zuidlaren een extra strook asfalt. Een stuk weg van nog geen kilometer en je mag er niet overheen. Waar is dit voor? Die vragen kregen we binnen voor Zoek het uit!.

Het antwoord vinden op deze vraag was een hele uitdaging voor redacteur Remco Wilkens. "Ik heb eerst met de provincie gebeld, die is eigenaar van de weg. Maar zij wisten het niet. Vervolgens Rijkswaterstaat gesproken, want zij hebben het stuk weg gebruikt. Maar ook zij wisten niet waarom het asfalt daar ooit is neergelegd.Rijkswaterstaat heeft de strook voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo zijn er testen gedaan met afwatering en lagen er buizen om het wegdek te verwarmen bij vorst.Jaren geleden was het stuk asfalt in gebruik als weg en konden automobilisten het gebruiken om in te halen. Maar dat mag nu niet meer."Ik heb nog verschillende telefoontjes gepleegd en uiteindelijk kwam ik bij de historische vereniging Zuidlaren uit." vertelt Wilkens. En daar weten ze inderdaad het antwoord."De N34 is in de jaren zestig aangelegd." zegt Hans Fidder van de historische vereniging. "Toen was er in Zuidlaren nog een kazerne en het oefenterrein van de militairen lag aan de andere kant van de weg. Om de militairen veilig te laten oversteken is de wat daarom gesplitst. Zo konden ze in de middenberm wachten."Puur voor de veiligheid dus. "Ja, dat is nu ondenkbaar," zegt Fidder lachend. "Dan zouden ze gewoon een tunneltje maken."Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen.