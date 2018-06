Deel dit artikel:











OM eist taakstraffen voor vechtpartij tijdens festival Emmen De vechtpartij vond plaats tijdens Festival De Opening in Emmen (foto: Pixabay)

EMMEN - “Iedereen vocht met elkaar”, verklaarde een van de verdachten woensdagmiddag in de rechtbank in Assen. Voor hun aandeel in een grote vechtpartij tijdens Festival De Opening in Emmen heeft het Openbaar Ministerie tegen drie Emmenaren taakstraffen geëist. Voor een vierde verdachte uit Nieuw-Buinen vroeg het OM om vrijspraak.

Op 9 september 2016 liep een langdurig conflict tussen twee groepen uit de hand. Op het Raadhuisplein ontstond tijdens Festival De Opening een grote vechtpartij. Daarbij zouden een Emmense en haar vriend mishandeld zijn door leden van een andere groep. De vrouw liep daarbij onder meer een gezwollen oog en diverse kneuzingen op. Haar vriend belandde in het ziekenhuis met onder meer een breuk in zijn jukbeen en oogkas.



Zware mishandeling

De vrouw zou geslagen zijn door een 35-jarige en een 38-jarige vrouw uit Emmen. De twee zussen beweren echter dat het slachtoffer begon en zij daarop reageerden. Hun broer, een 33-jarige Emmenaar, wordt verdacht van twee mishandelingen, onder meer van de vriend van het andere slachtoffer.



De officier eist wegens openlijke geweldpleging tegen de 38-jarige vrouw een werkstraf van 100 uur en tegen haar 35-jarige zus een werkstraf van 140 uur, omdat zij volgens het OM het letsel van de vrouw heeft veroorzaakt. De broer moet als het aan de officier ligt vanwege een poging tot zware mishandeling een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Daarnaast eiste hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar.



Vrijspraak

De vierde verdachte, een 37-jarige man uit Nieuw-Buinen en de vriend van een van de zussen, was poging tot doodslag op een ander slachtoffer ten laste gelegd. Hij zou dit slachtoffer onder meer hebben gestoken met een mes. De officier vond dit echter niet bewezen, ook omdat het slachtoffer geen aangifte heeft gedaan en geen verklaring wil afleggen. De officier vroeg daarom om vrijspraak.