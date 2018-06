Havezate de Havixhorst: al meer dan zes eeuwen langs de Reest

Ergens tussen Meppel en De Wijk, verscholen tussen de bomen, ligt een bijzonder landgoed. Op een steenworp van de oevers van de Reest, die Drenthe van Overijssel scheidt, bezet havezate de Havixhorst al honderden jaren een plekje het landschap.

Al in 1409 werd de Havixhorst genoemd, in het archief van de abdij Dickninge. Toen zag het er uiteraard een stuk anders uit dan nu. Het statige versterkte huis dat tegenwoordig in het Reestdal staat, stamt uit 1753.Voor rijke Drentse edellieden was het bezit van een havezate ontzettend belangrijk. Dat was namelijk een voorwaarde om toegelaten te worden tot de Ridderschap van Drenthe. Verder moest je van adel zijn en ook daadwerkelijk in de havezate gaan wonen. De Havixhorst was één van de achttien havezaten van de provincie.Tot de 17e eeuw was de Havixhorst in het bezit van de familie Van den Clooster. Daarna erfde de familie Van Munster de havezate, waar vanwege schulden deed die familie het landgoed in 1658 over aan Johan de Vos van Steenwijk. Zijn familie heeft de Havixhorst uiteindelijk bijna driehonderd jaar in bezit gehad.Stichting het Drents Landschap kocht de Havixhorst in 1982, nadat het zo’n twintig jaar eerder door achternichten van de familie De Vos van Steenwijk van de hand was gedaan. Gedurende die jaren deed de Havixhorst dienst als bejaardentehuis, vakantieoord voor jongeren en opvangcentrum voor Vietnamese vluchtelingen.Op dit moment is de Havixhorst een chic hotel-restaurant. Bezoekers en gasten kunnen wandelen door de tuinen en over de rest van het honderd hectare grote landgoed. Ook staan er op het landgoed meerdere bijgebouwen en een klein bos. Een gracht sluit het landgoed af van de buitenwereld, zoals men dat al eeuwenlang gewend is.Rondom de Havixhorst en andere landgoederen van het Reestdal heeft het Drents Landschap een wandelroute uitgezet. De digitale route is hier te vinden