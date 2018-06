Inwoner van Meppel komt in de Tweede Kamer voor GroenLinks

MEPPEL - Wim-Jan Renkema uit Meppel komt in de Tweede Kamer voor GroenLinks.

Renkema stond zestiende op de lijst van de partij Maar de fractie van GroenLinks raakte Liesbeth van Tongeren en Linda Voortman kwijt. Zij zijn wethouder geworden. En ook Rik Grashoff is opgestapt vanwege een liefdesaffaire met de voorzitter van GroenLinks. Daarover had hij de partij niet juist ingelicht.Daarmee is de weg vrij voor Wim-Jan Renkema om plaats te nemen in de Tweede Kamer. Renkema is op dit moment bestuurder van verschillende openbare basisscholen in Friesland.Renkema is daarmee de derde inwoner van Drenthe in de Tweede Kamer. Voor de VVD zit Erik Ziengs in de Kamer en voor het CDA is dat Agnes Mulder.