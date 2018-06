Dit weekend in de Drentse natuur: 9 en 10 juni

Iedere dag is een goede dag om de natuur in te gaan. Zo ook komend weekend! Vrijwilliers van Landschapsbeheer Drenthe worden in het zonnetje gezet én het is Slootjesdag.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda. Iedereen die zich de afgelopen tijd vrijwillig heeft ingezet voor Landschapsbeheer Drenthe wordt op 9 juni in Ansen uitvoerig bedankt. Vrijwilligers mogen een mooie excursie maken of twee interessante lezingen bijwonen. Gedeputeerde Henk Jumelet plant een boom en vertelt over het project 'Boerenlandvlinders'. Meer informatie Met de Veenland Express ontdek je op 10 juni de hoogvenen van Zuidoost-Drenthe. Eerst vertelt de boswachter van Staatsbosbeheer over het Bargerveen en daarna stap je op de huifkar. Let op: aanmelden is verplicht. Lees hier meer Even flink door de natuur stappen op je vrije dag? Dat kan op 9 juli in Nationaal Park Drentsche Aa. Speciale aandacht is er tijdens de wandeling voor het buurtschap Bonnen, waar vroeger de havezate Entinge stond en de drost van Drenthe woonde. Meer informatie Het hele weekend van IVN staat in het teken van de Slootjesdagen. Meer informatie daarover vind je hier en hier