Meerdere auto's betrokken bij ongeluk in Havelte Het ongeluk gebeurde op de Helomaweg (foto: De Vries Media) Het ongeluk gebeurde op de Helomaweg (De Vries Media) Het ongeluk gebeurde op de Helomaweg (Persbureau Meter)

HAVELTE - Op de Helomaweg in Havelte waren vanmiddag meerdere auto's betrokken bij een ongeluk. Hierbij is een onbekend aantal personen gewond geraakt.

Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een gedeelte van de weg is afgesloten voor onderzoek.



Waarschijnlijk is het ongeluk gebeurd nadat een van de betrokken auto's wilde afslaan naar een nabijgelegen restaurant.