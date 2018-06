Leo Oldenburger: Veel keepers zijn knettergek

EMMEN - Sportcommentator Leo Oldenburger schreef de boeken 'Turfstekers in Oranje' en 'Het grote keepersboek'. Nu is er een nieuw boek van zijn hand: 'Keepers zijn gek'. "Tijdens de warming-up kijk ik graag naar de keepers. Dat vind ik mooi."

Vroeger stond Oldenburger, geboren en getogen in Emmen, jarenlang onder de lat bij FC Emmen en later SC Angelslo. Tegenwoordig werkt hij bij FOX Sports. Op de vraag of doelmannen echt gek zijn, moet de 52-jarige hartelijk lachen. "Veel keepers mogen het predikaat 'gek' wel opgeplakt krijgen.Wetenschappelijk onderzoek voor het boek heeft de voetballiefhebber niet gedaan. "En hoor en wederhoor heb ik ook niet toegepast. Het is dus ook geen journalistiek verantwoord stuk. Het is een boek met verhalen en anekdotes. Een lekker luchtig boek voor aan het rand van het zwembad. Ik heb dus bijvoorbeeld geen keepers gevraagd, maar heb de verhalen van voetballers. Ik had geen zin in nuance."René Higuita is in de ogen van Oldenburger de allergekste die ooit een doel verdedigde. De Colombiaanse keeper staat bekend om een omgekeerde omhaal, waarmee hij een bal van de lijn haalde. "Higuita nam heel veel risico in z'n spel. In Nederland hadden we de doelman Sjaak Storm. Die hing van bijgeloof aan mekaar en maakte van allerlei zaken, zoals kousen, keurige stapeltjes."Het boek 'Keepers zijn gek' ligt sinds eind mei in de boekenwinkels.