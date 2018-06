Gedeputeerde Stelpstra: We willen meer duidelijkheid over afhandeling van schade door gaswinning in Drenthe

ASSEN - De provincie Drenthe wil meer duidelijkheid van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de schadeafhandeling bij kleine gasvelden. Wiebes stuurde de Tweede Kamer eind mei een brief waarin hij zijn mening zette over de kleine gasvelden.

Maar gedeputeerde Tjisse Stelpstra is er niet gerust op. In de brief is te lezen dat Wiebes vindt dat de ristico's bij kleine gasvelden niet te vergelijken zijn met de schade door gaswinning in de provincie Groningen. En daarom zou er voor deze kleine gasvelden ook ander beleid moeten komen.Stelpstra vraagt zich af wat dit betekent. "Hij zegt dat hij wat meer tijd nodig heeft, dat er nog een rapport van de Technische Commissie Bodembeweging komt en dat hij het allemaal nog een keer wil bekijken. Mijn indruk was dat hij eerder veel stelliger was en veel positiever als het gaat om schade afhandeling."Volgens Drenthe is het niet gepast om zomaar ander beleid te maken. Daarover moet ook met de betrokken provincies worden gesproken. "Het is voor ons reden om nog eens goed naar de brief te kijken. Wij hebben er op aangedrongen om een onafhankelijk instituut de schadeafhandeling te laten doen en de exploitatiemaatschappij moet er tussenuit. Er moet geld voor zijn en op dezelfde manier als in Groningen worden geregeld."In Drenthe zijn veel kleine gasvelden. Omwonenden vrezen voor 'Groningse' taferelen. Ze willen een goed schadeprotocol. Bovendien is er een groep die vindt dat er gestopt moet worden met gaswinning in kleine velden. Wiebes is het daar overigens mee eens. Hij zal geen vergunningen meer afgeven voor nieuwe gaswinningen op land.Stelpstra: "Ik wil hem er verder graag herinneren aan het feit dat we een afspraak hebben gemaakt om te praten over een definitief schadeprotocol." De brief wordt waarschijnlijk volgende week verstuurd.