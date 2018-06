Er woont steeds minder jeugd in Drenthe

ASSEN - In Drenthe woont steeds minder jeugd. Dat blijkt uit cijfers van Trendbureau Drenthe.

Het aantal 12-18-jarigen in de provincie Drenthe woont in het jaar 2032 is naar verwachting met 10.000 afgenomen in vergelijking met dit jaar. Het bureau meldt op de website dat na de sterke krimp in het basisonderwijs, er de komende jaren ook een sterke afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zal plaatsvinden.De piek van het aantal 12- tot en met 18-jarigen werd in 2017 bereikt met 44.316 jongeren in de provincie Drenthe.In 2018 is er volgens het bureau een dalende trend te zien. Het aantal jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Drenthe zal in 2032 naar verwachting afgenomen zijn tot 33.577 personen. Een afname van 23 procent, kijkend naar het huidige aantal. Die krimp is steviger dan in de rest van Nederland.Trendbureau Drenthe heeft wel een verklaring voor de daling: na de Tweede Wereldoorlog is er een golfbeweging te zien in de Nederlandse bevolkingssamenstelling. Er werden na die oorlog veel kinderen geboren in Nederland (de babyboom-generatie). Eind jaren ’60 van de vorige eeuw veranderde dit toen minder baby’s geboren werden. Oorzaken waren bijvoorbeeld toenemend anticonceptiegebruik en de emancipatie van vrouwen. Een generatie later nam het aantal kinderen weer toe doordat de grote groep babyboomers kinderen kregen.De komende jaren heeft Drenthe te maken met jongeren van wie hun ouders na de babyboom-periode zijn geboren. Zij waren met minder dan de generatie ervoor en dus zullen hun kinderen ook kleiner in aantal zijn. Trendbureau Drenthe adviseert gemeente in te springen op de ontwikkelingen. "Het is belangrijk voor scholen om de handen ineen te slaan en strategieën uit te werken die in de toekomst zorgen voor optimale diversiteit en bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs."