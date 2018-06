Deel dit artikel:











Gedeputeerde Bijl vanuit Parijs: Er is interesse in voormalige Koloniën van Weldadigheid Cees Bijl is aan het lobbyen in Parijs (foto: RTV Drenthe)

PARIJS/ASSEN - Gedeputeerde Cees Bijl is momenteel in Parijs. Bij het kantoor van UNESCO lobbyt hij om de voormalige Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst te krijgen. "We kunnen hier een mooie basis leggen voor de volgende ontmoeting in Bahrein."

Vorige maand gaf Icomos, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat in principe alleen de voormalige armenkoloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord in aanmerking komen voor een werelderfgoedstatus.



Mooie kans

Eind juni wordt er in Bahrein door het comité besloten wat er in aanmerking komt voor een werelderfgoedstatus. "De mensen die in dat comité zitten, zijn hier ook. Daarom is dit een mooie gelegenheid om met hen te praten en te vertellen hoe wij onder meer tegen de Koloniën van Weldadigheid aankijken", zegt Bijl. "Bovendien is het een mooie kans om kennis te maken met elkaar, om een basis te leggen. Want deze landen zijn er over een paar weken ook bij in Bahrein. Dan kun je weer verder praten met elkaar."



Volgens Bijl werd in Parijs door aanwezigen gevraagd naar meer info over de voormalige Koloniën van Weldadigheid. En dat is altijd goed, zegt de gedeputeerde, want "als er geen vragen zijn, is er geen interesse."