Cao-akkoord bereikt in basisonderwijs, maar de acties gaan door

ASSEN - Er lijkt licht aan het eind van de stakingstunnel te verschijnen. De bonden en werkgevers in het primair onderwijs hebben namelijk een cao-akkoord bereikt. Dat melden de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad.

Ook in Drenthe werd er de afgelopen tijd regelmatig gestaakt door leraren.Ondanks dat leerkrachten er 2,5 procent bij krijgen, zijn de acties in het basisonderwijs nog niet voorbij. Op 12 september is de eerstvolgende. Het probleem van het lerarentekort is volgens de bonden nog niet opgelost.De loonsverhoging gaat op 1 september in. Daarnaast krijgen alle medewerkers een nabetaling van 750 euro. Ook krijgen leerkrachten een behoorlijke salarisverhoging, omdat de laagste salarisschaal verdwijnt, aldus vakbond AOb. Een gemiddelde basisschoolleerkracht gaat er 8,5 procent op vooruit. Dat komt neer op 3.100 euro bruto per jaar.Eugenie Stolk, onderhandelaar bij de AOb: "Iedere leerkracht gaat een schaal omhoog. De nieuwe salarisschalen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari, wat betekent dat leraren in oktober nog een nabetaling krijgen van een krap half maandsalaris." De bonden gaan het akkoord positief voorleggen aan de leden, maar echt tevreden zijn ze niet.Stolk: "We zijn er nog niet. Als we het vak van leraar basisonderwijs aantrekkelijk willen houden en grote lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hetzelfde gaan betalen. Er is nog 600 miljoen euro van het kabinet nodig om dat voor elkaar te krijgen.''In een gezamenlijke verklaring van de bonden en de PO-Raad staat ook dat volgens hen de politiek nu weer aan zet is "om het salaris in het primair onderwijs echt op een gelijkwaardig niveau te brengen''.De estafettestaking gaat dan ook gewoon door, aldus de AOb, dat stelt hierbij te rekenen op de samenwerking met de andere bonden en de werkgevers, verenigd in PO-Front. Op 12 september is de volgende, in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.Het Rijk stelde eerder 270 miljoen euro beschikbaar voor betere salarissen van de docenten.