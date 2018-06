Belanghebbenden komen samen bij 'inputavond' van Treant

WESTERBORK - In De Voorhof in Westerbork organiseerde Treant vanavond een bijeenkomst om de gang van zaken en het toekomstbeeld van de zorggroep te bespreken.

Zo'n 170 stakeholders woonden de bijeenkomst bij. Patiënten, medisch personeel, raad van bestuur, zorgverzekeraars, en zo gaat het rijtje nog wel even verder. Allen luisterden met belangstelling naar wat er gezegd werd en konden eventueel hun vragen over Treant op tafel leggen.Besluiten werden er niet genomen. Wel kregen de aanwezigen de ruimte om hun input te geven. Die wordt meegenomen om de regiovisie van Treant te verscherpen. Ook Raymond Wanders, wethouder van Emmen, was present. "Het is goed dat deze avond heeft plaatsgevonden. De informatie creëert een stukje bewustwording. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere raadsleden."De avond werd gevuld met een palet aan onderwerpen. Onder meer de acute zorg en de ontwikkelingen in de zorg in de brede zin, waar Treant zelf wellicht ook bewegingen in zal gaan maken.