Uitgespit: boek over strafkamp Yde wordt vandaag gepresenteerd

YDE - Met 'Spitten voor de vijand', over het Duitse strafkamp in Yde, presenteert schrijver Erik Dijkstra een boek over een vergeten stukje geschiedenis in Drenthe.

Over de strafkampen in Nederland is weinig bekend. Met dit boek wordt voor het eerst het verhaal van de tewerkstelling in Drenthe beschreven. Dijkstra is verschillende archieven ingedoken om het verhaal te kunnen vertellen.Meer dan honderdduizend mannen werden vanaf september 1944 opgeroepen om te werken aan Duitse verdedigingswerken in Nederland. Ze werden gedwongen te bouwen aan tankgrachten, loopgraven en schuttersputjes. Vaak gebeurde dat onder slechte omstandigheden. Voor de nazi's was het van groot belang om de geallieerden zo lang mogelijk tegen te houden. "Er werd dan ook hard opgetreden tegen weigeraars", aldus Dijkstra.Veel Nederlanders wilden niet voor de vijand werken en doken onder. Maar niet iedereen had die mogelijkheid en moest als spitter werken. Een deel van deze spitters zag kans om te vluchten of keerde niet terug van verlof. Zij waren daarna veroordeeld tot een leven als onderduiker.Als ze tijdens een razzia of door verraad toch werden gepakt, kwamen ze na een verblijf in de gevangenis in een strafkamp in Duitsland of Drenthe terecht, en moesten ze alsnog ‘spitten voor de vijand’. "En dat was geen pretje", vertelt Dijkstra. "Ze kregen te weinig eten, hadden niet genoeg kleding en de onderkomens waren ook slecht. Ze sliepen op stro en er waren veel luizen."Een van de mannen die moest spitten was Eelke Dijkstra, de opa van Erik. Samen met dertig anderen werd hij in 1944 overgebracht naar Yde. Zijn oorlogsdagboek was voor zijn kleinzoon jaren later aanleiding om onderzoek te doen naar het vergeten strafkamp in Yde. Hij sprak met overlevenden die voor het eerst hun verhaal deden. De vele brieven, dagboeken en getuigenissen vertellen samen het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe.