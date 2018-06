Toeristenbelasting blijft laag in Noordenveld

RODEN - Kinderen tot en met twaalf jaar die in de gemeente Noordenveld overnachten, betalen ook komend jaar geen toeristenbelasting.

De proef, bedacht door RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers, en de Recreatie Ondernemers Noordenveld, loopt nog een jaar langer door. Dat besloot de raad van gemeente Noordenveld gisteravond. Met de verlaging van de toeristenbelasting denkt de toeristische sector meer gezinnen met kinderen te trekken. Dat moet dan weer leiden tot meer overnachtingen.Het college stelde woensdagavond voor om de toeristenbelasting structureel te verlagen, nu de proef al twee jaar loopt. Dit ziet de raad nog niet zitten. Het succes van de pilot is volgens hen nog onvoldoende onderbouwd.Zo waren er de afgelopen twee jaar meer overnachtingen van gezinnen met kinderen in de gemeente (1.100 meer kinderen per jaar). Het blijkt alleen lastig te controleren of deze recreanten daadwerkelijk kozen voor de gemeente Noordenveld door de lage toeristenbelasting of bijvoorbeeld door succesvolle evenementen.De raad hoopt in 2020 de toeristenbelasting structureel te kunnen verlagen.Bij de hoogte van de toeristenbelasting zit veel verschil tussen de Drentse gemeenten. "Verblijven in de gemeente Midden-Drenthe wordt straks een elitaire aangelegenheid", zei Petra Ellens van RECRON eerder . "Een gezin met drie kinderen betaalt hier straks voor twee weken vakantie 91 euro toeristenbelasting. In Noordenveld is hetzelfde gezin 29 euro kwijt."