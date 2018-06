Politie zet vrachtwagen met onbekende vloeistof aan de kant

Deel dit artikel:











ZUIDWOLDE - In een vrachtwagen die vanavond op de A28 bij Staphorst aan de kant is gezet, is een vat met een onbekende vloeistof gevonden. De vrachtwagen zou betrokken zijn geweest bij een dumping van vaten met afval in Zuidwolde.





De drie inzittenden probeerden weg te komen, maar konden allemaal aangehouden worden. In de vrachtwagen stond nog één vat met een onbekende vloeistof. Uit voorzorg werd korte tijd het tankstation en een rijstrook afgesloten.



Uit onderzoek van de brandweer bleek dat er geen vloeistof lekte en dat er geen gevaarlijke gassen of dampen uit het vat kwamen. Het vat en de vloeistof is meegenomen voor verder onderzoek.



