Drenten beklimmen Alpe d'Huez voor onderzoek naar kanker

MEPPEL/ASSEN - Veel Drentse bikkels beklimmen vandaag de Franse berg Alpe d'Huez.

Ze doen dat voor de actie Alpe d'Huzes, waarmee ze geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. De deelnemers gaan de berg te voet of met de fiets omhoog, vaak ook meerdere keren.Onder de Drentse deelnemers zijn de vrienden Cas de Wilde en Teun Derksen , beiden 13 jaar. "We doen mee omdat Cas' vader is overleden aan kanker en mijn vader had ook kanker. Cas had me uitgenodigd mee te doen", vertelt Teun. "We gaan met de fiets. We gaan twee keer omhoog, denk ik. Dat is in totaal 28 kilometer."Cas zit op wielrennen en dus moet het met de beklimming wel goedkomen. Hoewel: "De vorige keer was Teun wel iets sneller dan ik. Maar ik denk dat we genoeg hebben getraind. Veel mensen die ouder zijn dan ik doen het ook. Dus dat moet wel lukken."Het team van de jongens heet: De Drentse mannen met de hamer. "We dachten: we zijn allemaal Drents. En de 'man met de hamer' is een term uit het wielrennen, dat je helemaal kapot bent en niet meer kunt."Ook Harry Trip uit Assen beklimt de berg vandaag. "We zijn met acht teams; een aantal van het Dr. Nassau College, afdeling Penta en met teams van het Drenthe College. In totaal zijn we met 62 mensen", vertelt Trip. "Iedereen heeft zijn eigen verhaal en doelstelling."De verrichtingen van de deelnemers zijn de hele dag live te volgen op TV Drenthe, of kijk mee via de onderstaande livestream.