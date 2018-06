Deel dit artikel:











2 vacatures: persoonlijk begeleiders M/V

Vacature 1 is bij een kleinschalige woonvoorziening in Zweeloo waar 12 bewoners verblijven.

Er is een gevarieerde zorgvraag door lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Overdag gaan de bewoners naar dagbesteding. Er wordt vraaggestuurde zorg geleverd door een enthousiast en betrokken team.



Het betreft een tijdelijk/mogelijk vast dienstverband voor 20 - 36 uur per week.



De andere vacature is bij een zorgboerderij/woonvorm in Nieuweroord. Je hebt daar een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een woon- en werkomgeving. Je ondersteunt cliënten, bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en evaluatie van het begeleidingsplan en verzorgt in de avond en in de weekenden begeleiding binnen de woonvorm.



Je start met een tijdelijk contract voor 28-32 uur per week met de mogelijkheid tot een langdurig dienstverband.



Eisen: Voor vacature 1 een afgeronde gerichte opleiding op minimaal MBO-4/HBO-niveau, voor vacature 2 HBO-diploma (SPH/Social Work of MWD). Je bent flexibel, enthousiast en betrokken en kunt zowel alleen als in teamverband werken. Ervaring met de doelgroep is gewenst.



Rijbewijs B is gewenst.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl .



Vacaturenummers:

- Zweeloo: 2500618

- Nieuweroord: 2486818