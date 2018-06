Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 7 juni In Beilen is een loopfietsparcours geopend (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Een loopfietsparcours voor kinderen in Beilen moet er voor zorgen dat kinderen eerder de fiets pakken. Verder in het nieuws in een minuut: een camping in Lheebroek die 60 jaar bestaat, de jaarlijkse Alpe d'HuZesactie tegen kanker en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is niet blij met Treant.