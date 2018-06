Stelling: De kapper mag best een wijntje verkopen

ASSEN - Een kapper die een wijntje serveert. Het mag nu niet, maar als het aan VVD-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen ligt, gaat dat veranderen.

Een mengvorm tussen een winkel en horeca is nu niet toegestaan. Maar Ziengs is met een initiatiefwet op de proppen gekomen en een Kamermeerderheid ziet het wel zitten.Als de wet erdoor komt, zijn er wel strenge regels aan verbonden. Zo mag een kapper bijvoorbeeld niet ineens meer verdienen aan de verkoop van wijn dan aan knipbeurten.Moet je ondernemers zelf laten bepalen wat ze in hun winkel verkopen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we je of scholen zich moeten voorbereiden op een mogelijke aanslag. Een minderheid van 39 procent was het met die stelling eens. Er stemden 1.355 mensen.