Tijdelijk TT Museum met uniek materiaal bij RTV Drenthe

MOTORSPORT - Historische racers, motoren, oude motorpakken en allerlei unieke TT-objecten. Vanaf maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni wordt het atrium van RTV Drenthe in Assen omgetoverd tot hét TT-pop-upmuseum van Drenthe.

Het museum is geopend op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Van woensdag tot en met vrijdag worden de uitzendingen De Brink en Anouk in de Middag live uitgezonden vanuit het museum.Ben jij er ook bij? Houd er rekening mee dat parkeren rond het pand alleen mogelijk is voor vergunninghouders. We raden je aan om gebruik te maken van de parkeergarage aan de Torenlaan.