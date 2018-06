Politie: aangehouden mannen in vrachtwagen dumpten drugsafval in Zuidwolde

ZUIDWOLDE - De drie mannen die gisteren werden aangehouden op de A28 bij Nieuwleusen hadden eerder drugsafval gedumpt in een natuurgebied aan de Wildenberg in Zuidwolde. Dat meldt de politie.

Het gaat om twee inwoners van Zoetermeer van 25 en 26 jaar en een 33-jarige inwoner van Den Haag.Getuigen die in het natuurgebied aan het wandelen waren, zagen dat de drie mannen meerdere vaten uit de vrachtwagen haalden en dumpten in het natuurgebied. Toen de mannen in de gaten kregen dat ze waren betrapt, gingen ze er vandoor.De politie stuurde meerdere agenten naar het gebied. Een motoragent zag de vrachtwagen bij Nieuwleusen de A28 oprijden en gaf de een bestuurder stopteken. Die zette de vrachtwagen stil en zette het op een rennen.In de vrachtwagen bleken ook twee andere mannen te zitten. Die werden aangehouden. Na een zoekactie met een politiehond kon ook de bestuurder worden opgepakt.De inhoud van de vaten wordt onderzocht. De politie gaat ook na of er een link is met de dumping van drugsafval in De Wijk afgelopen zaterdag