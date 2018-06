Deel dit artikel:











Herinneringen ophalen aan Harry Muskee in eenmalig magazine Harry Muskee overleed in 2011 (foto: Ade Johnson/ANP)

ASSEN - Blueslegende Harry Muskee wordt vandaag geëerd met de komst van een eenmalig tijdschrift: 'Memories in Muskee's Magazine'. De presentatie is vandaag in De Nieuwe Kolk in Assen.

Het idee komt onder anderen van schrijfster Jannie Boerema. "In De Oude Kolk hing een foto van Harry Muskee en in De Nieuwe Kolk hing die er niet. Ik vond dat daar wat aan moest worden gedaan. Toen zijn we met wat mensen in gesprek gegaan. Over de foto waren we het snel eens. Maar we vonden dat er nog iets omheen moest en toen kwamen we op het idee van een magazine", vertelt Boerema.



Herinneringen ophalen

En zo was 'Memories in Muskee's Magazine' een feit. In het magazine worden herinneringen opgehaald aan Muskee. "Er hebben heel veel schrijvers, dichters en muzikanten aan meegewerkt. Bewonderaars van Harry, die allemaal een herinnering ophalen. Het is uitgelopen op een prachtig magazine, met anekdotes, backstage verhalen, interviews, en gedichten", zegt Boerema. Onder meer Marcel Möring, Boudewijn de Groot, Jan Veenstra, Marga Kool en Dirk Mulder werkten eraan mee.



In eerste instantie zijn 375 exemplaren gedrukt, maar als er meer belangstelling is, worden er magazines bij gedrukt. Deze editie is een eenmalig initiatief en krijgt geen vervolg, denkt Boerema.



Het eerste exemplaar wordt vanmiddag uitgereikt aan Rommert Boonstra. "Hij was de eerste directeur van De Kolk en deel heel erg zijn best om Cuby and the Blizzards op de kaart te zetten", aldus Boerema.