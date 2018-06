Deel dit artikel:











Bijzonder vermaak voor bewoners van de Hofstaete in Beilen De kinderen op de loopfiets (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) De kinderen op de loopfiets (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) De kinderen zorgden voor vertier (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

BEILEN - Bewoners van het woonzorgcentrum de Hofstaete in Beilen verzamelden zich vanmorgen allemaal op de binnenplaats. Daar lieten peuters van de Harm Smeengeschool, die aan de overkant van het complex staat, hun fietskunsten zien.

Geschreven door Josien Feitsma

Met de activiteit hoopt de organisatie fietsen populairder te maken onder de jeugd en tegelijkertijd eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. '"We willen het fietsen en de gezonde leefstijl onder de aandacht brengen. Maar de eenzame ouderen verdienen ook een plek. Door de jongeren met de ouderen te verbinden creëren we een win-winsituatie", legt Nathalie Hommes-ten Hoor van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) uit.



Nieuwsgierig

De actie trok veel bekijks. Veel bewoners waren nieuwsgierig naar de kleintjes en kwamen uit hun woningen. Vanuit de ramen van de hal hadden ze de peuters al zien oefenen op het schoolplein en dat had ze nieuwsgierig gemaakt.



Fietsgemeente

Vier keer hebben de peuters van rond de drie jaar oud, geoefend voordat ze aan hun parcours en fietsshow begonnen. Dat ze de loopfiets pakken, is volgens Hommes-ten Hoor geen toeval. "We zijn natuurlijk de Drentse fietsgemeente en dat willen we blijven. Het is goed voor de motoriek en de coördinatie."



Zorgelijk

Hommes-ten Hoor maakt zich zorgen over het fietsgebruik van jongeren in de provincie. "Het wordt wel steeds minder. Ouders krijgen het steeds drukker, dan is het makkelijk om de kinderen in de auto te stoppen, af te zetten en door te gaan naar het werk. Terwijl fietsen zo gezond is, ook om even aan de hectiek te ontsnappen."



Herinneringen

De bewoners van de Hofstaete zijn blij met het vermaak. "Het doet ons goed als oude mensen. Wij hadden dat vroeger niet. Zo leren fietsen op een loopfiets is wel een vooruitgang vind ik", zegt een bewoner van het wooncentrum. Bij verschillende bewoners roepen de speelse peuters met hun fietsen herinneringen op. "Wij hadden niet de weelde die wij vandaag de dag hebben. Wij moesten vroeger alles zelf leren en dan niet op zulke fietsen, maar echt op oude afgedankte fietsen."