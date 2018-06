Deel dit artikel:











Schop in de grond markeert begin bouw Brinkwonen in Schoonoord Leon Vries, manager Vastgoed & Bedrijfsvoering Woonservice (links) en wethouder Jan Zwiers onthullen het bouwbord Brinkwonen (foto: Suzanne Arling Fotografie)

SCHOONOORD - Schoonoord wordt in 2019 een tiental woningen rijker. De schop voor het nieuwbouwproject Brinkwonen is vandaag de grond in gegaan.

Achter zorgcentrum het Ellertsveld bouwt de woningcorporatie negentien woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Leon Vries van Woonservice is blij met het project. "Met deze unieke woonvorm maken we langer thuiswonen mogelijk. En mocht het nodig zijn, dan is zorg dichtbij."



'Geweldige oplossing'

Volgens wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden is Brinkwonen een prachtige oplossing voor Schoonoorders om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. "Ik gun het iedereen om zo in zijn of haar eigen omgeving te blijven wonen. Heel mooi dat hier aan gewerkt wordt."



Het ontwerp voor Brinkwonen is gebaseerd op besloten erven rondom een brink. Het nieuwbouwplan bestaat uit vijf erven die variëren in grootte.