Drie mannen opgepakt vanwege hennepkwekerij 2e Exloërmond

2E EXLOERMOND - Drie mannen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij in 2e Exloërmond.

Het drietal is begin deze week opgepakt en zit nog vast.Agenten zagen afgelopen maandag in Valthe een auto rijden met een barst in de voorruit. Toen zij de inzittenden wilden controleren, roken de agenten een wietlucht. In de kofferbak lagen zo'n 150 zakken met restanten van een hennepkwekerij.De politie hield de twee inzittenden daarna aan; het zijn mannen van 23 en 24 jaar uit Utrecht.Toen agenten de verdachten gingen fouilleren, vonden ze sleutels. Die bleken van een pand aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond te zijn.Afgelopen dinsdag deed de politie er een inval . Op de zolder van de schuur vonden ze 700 hennepplanten. Op de begane grond was er net geoogst; daar hadden zo'n 600 planten gestaan. Agenten hebben de 40-jarige bewoner opgepakt.Bij de politie waren eerder al tips binnengekomen dat er een hennepkwekerij in het pand zou zitten.