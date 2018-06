Deel dit artikel:











Jason Bourdouxhe is eerste aanwinst FC Emmen Jason Bourdouxhe komt naar de Oude Meerdijk (foto: FC Emmen)

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste nieuwe speler voor het komende eredivisieseizoen binnen. Jason Bourdouxhe komt transfervrij over van Helmond Sport.

De 27-jarige Belg tekent voor één seizoen bij de Emmenaren, met een optie voor nog een seizoen.



Verdediger en middenvelder

Bourdouxhe kan als verdediger, maar ook als middenvelder uit de voeten. "Wij hadden Jason al enige tijd in beeld als versterking aan de linkerkant", zegt manager voetbalzaken Jan Korte. "Het is een creatieve, behendige en zeer gemotiveerde speler. Jason heeft zowel als linksback als linkermiddenvelder gespeeld en is daardoor een completere voetballer geworden die aanvallende impulsen aan het elftal kan geven, maar ook defensief zijn mannetje staat."



151 wedstrijden

Bourdouxhe doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte zijn profdebuut voor FC Eindhoven. Hij maakte daarna de overstap naar VVV-Venlo, om in 2016 naar Helmond Sport te gaan. Hij speelde tot nu toe 151 wedstrijden in de Jupiler League, waarin hij elf keer scoorde.



Stinkende best

"Ik ga mijn stinkende best doen voor deze mooie club die momenteel volop in bloei staat", laat Bourdouxhe in een eerste reactie weten. "Voor mij is dit de kans om het maximale uit mijn carrière te halen."