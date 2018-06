Piet Nortier, pionier van de motorsportverslaggeving

MOTORSPORT - Piet Nortier. Bij de jeugd gaat er waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Nortier was de eerste radioreporter die live verslag deed van de TT en heeft het evenement grote bekendheid gegeven. Hij kon de race voor de radio verslaan op een wijze die mensen massaal naar het TT-spektakel lokte.

De thuisblijvers hebben weer eens ongelijk; deze TT is weer mooier dan alle voorgaande. Legendarische uitspraak Piet Nortier

De TT-races werden in 1931 voor het eerst live op de radio uitgezonden. “Pieter Nortier, de altijd enthousiaste kenner van de motorwereld, heeft met zijn jaarlijkse radio-uitzendingen veel bijgedragen aan de grote populariteit van de TT in Assen. Jarenlang heeft hij zijn radioreportages voor de KRO gecombineerd met de verslaggeving voor de toeschouwers op het circuit. Om de radioluisteraars een nog beter inzicht in het wedstrijdverloop te geven werd een tweetal jaren geleden besloten Nortier gedurende de TT-races gehaald voor radioreportages vrij te maken”, schrijft deop 21 juni 1961.Nortier heeft altijd een voorliefde gehad voor de motorsport. Inwordt op 13 december 1980 met hem teruggekeken op zijn carrière als verslaggever in de motorsport. “De autosport is altijd een sport geweest van graven, baronnen, lords en jonkheren. Prima jongens hoor, maar geen mensen die veel van techniek en de sport afwisten. Dat was in de motorsport altijd anders. Daar sprak je met mensen die zelf reden, die er verstand van hadden. Bovendien is de motorsport natuurlijk oneindig mooier. Je ziet de mannen aan het werk, in de autoracerij volg je alleen een soort rijdende badkuip met een valhelm.”Zijn hart ging uit naar de motorsport, maar toch was hij autosporter van het eerste uur. Zo reed hij de befaamde Tulpenrally twintig keer. En heeft hij in de autosport een bijzondere prijs gekregen. In 1939 kreeg hij uit handen van prins Bernhard een kolossale beker met de inscriptie ‘uitgereikt door Z.K.H. prins Bernhard voor de eerste prijs in de klasse K’. Nortier won toen de ‘Startenrace’ van Zandvoort met een 2-liter BMW.Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, secretaris van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, uitgever van het blad ‘Motor’, tien jaar bestuurslid van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, veertig jaar bestuurslid en lange tijd voorzitter van de Fédération Internationale de Motocyclisme, wegracer, motorcrosser en autorallyrijder: Nortiers leven stond meer dan zestig jaar in het teken van de auto- en motorsport. Nortier overleed in 1984 op 83-jarige leeftijd.