Fietser gewond bij botsing met motor in Erm De gewonde fietser is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter) De gewonde fietser is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter) De gewonde fietser is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

ERM - In Erm is een man op een elektrische fiets aangereden door een motorrijder. De fietser is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde toen het slachtoffer de Wienbardsteeg wilde oversteken. Vermoedelijk zag hij de motor over het hoofd. De motorrijder kwam er zonder kleerscheuren vanaf.