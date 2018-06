'Chaos van fietsen rond nieuwe station Assen'

ASSEN - De nieuwe bewaakte fietsenstalling bij het station van Assen is sinds deze week open. Maar Stadspartij PLOP constateert 'nu al een warboel van fietsen tegenover het station'. De partij wil een einde aan het wildparkeren.

Maandag is de nieuwe ondergrondse bewaakte fietsenstalling in gebruik genomen. Treinreizigers kunnen daar hun rijwiel de eerste 24 uur gratis kwijt. Na een dag gaat de teller lopen, en moet er 1,25 euro per dag betaald worden. De stalling is open van een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de eerste trein.De opening van de nieuwe overdekte stalling staat op verschillende plekken rond het NS-station aangekondigd. Grote doeken doen dienst als communicatiemiddel.Volgens Stadspartij PLOP is er binnen een paar dagen al sprake van 'chaotische taferelen' tegenover het station met gestalde fietsen. "En dat lijkt ons niet de bedoeling", aldus PLOP-raadslid André Dik.Hij stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W. Zo wil hij weten of er nog een gratis bewaakte fietsenstalling komt en wat er op korte termijn gaat gebeuren om het wildparkeren van fietsen in de omgeving van het station tegen te gaan.Naast de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, is de oude tijdelijke fietsenstalling bij het tijdelijke stationsgebouw er ook nog. Die gaat na zondag definitief dicht. De gemeente Assen gaat de fietsen die er dan nog staan opslaan, tot maximaal dertien weken. Mensen die hun fiets dan alsnog ophalen, moeten eerst 25 euro verwijderingskosten betalen, voordat ze hun rijwiel terugkrijgen.