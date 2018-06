Meppeler moet bijna vier jaar zitten voor verkrachting

ASSEN/MEPPEL - Voor het verkrachten van een vrouwelijke kennis is een 30-jarige man uit Meppel veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met voorwaarden. Omdat hij het misdrijf in de proeftijd van een eerdere straf pleegde, moet hij ook nog elf maanden cel van die oude straf

uitzitten.De man verkrachtte het slachtoffer op de avond van 12 december afgelopen jaar in haar huis in Meppel. Eerder die avond was hij haar tegengekomen toen ze beiden de hond uitlieten.Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte hij zich ook schuldig aan een poging tot doodslag door de keel van de vrouw dicht te drukken. Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging.De rechtbank sprak de man vrij van de poging tot doodslag, omdat er geen bewijs is dat de man de Meppelse om het leven wilde brengen. Volgens de rechtbank was de man er vooral mee bezig haar in bedwang te houden en bang te maken.De vrouw raakte zwaar getraumatiseerd door de verkrachting. Daarbij speelde volgens de rechtbank ook mee dat ze vlak erna zwanger bleek te zijn en dat ze vreesde dat de dader de vader van het kind was en niet haar eigen vriend. De man bleek uiteindelijk niet de vader te zijn. De 30-jarige Meppeler moet haar ruim 14.000 euro schadevergoeding betalen.De rechtbank vindt het belangrijk dat de Meppeler psychiatrisch behandeld wordt, ook om de maatschappij te beschermen. Maar ze vond tbs met dwangverpleging te ver gaan. Tbs met voorwaarden is een lichtere variant, waarbij de man niet in een tbs-kliniek beland als hij zich aaneen aantal strenge voorwaarden houdt.