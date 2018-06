Rechtbank spreekt vrouw vrij van brandstichting in azc

Deel dit artikel:











De vrouw die vier maanden vastzat voor het stichten van brand in haar kamer in het azc in Hoogeveen is vrijgesproken (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - De vrouw die vier maanden vastzat voor het stichten van brand in haar kamer in het azc in Hoogeveen is vrijgesproken. De rechtbank in Assen is er niet van overtuigd dat zij op 26 januari bewust brand heeft gesticht met een kaars.





Matras en was in brand

Het Openbaar Ministerie ging er vanuit dat de van oorsprong Nigeriaanse vrouw bewust haar wasgoed aanstak, waardoor ook haar matras in brand vloog. Het OM eiste twee weken geleden één jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.



Personeel van het azc bluste de brand, nadat ze de vrouw – die verward overkwam – ervan hadden overtuigd haar kamerdeur te openen. Sindsdien zat de vluchtelinge vast. Haar drie kinderen zijn ondergebracht bij andere gezinnen. Volgens de rechtbank is wel duidelijk dat er een brandje heeft gewoed in haar kamer, maar niet dat de vrouw, die haar deur op slot gedraaid had, dat bewust heeft aangestoken . De rechtbank stelt dat het ook kan dat het wasgoed dat de vrouw aan het opvouwen was door haar onoplettendheid in aanraking kwam met de vlam van de kaars.Het Openbaar Ministerie ging er vanuit dat de van oorsprong Nigeriaanse vrouw bewust haar wasgoed aanstak, waardoor ook haar matras in brand vloog. Het OM eiste twee weken geleden één jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.Personeel van het azc bluste de brand, nadat ze de vrouw – die verward overkwam – ervan hadden overtuigd haar kamerdeur te openen. Sindsdien zat de vluchtelinge vast. Haar drie kinderen zijn ondergebracht bij andere gezinnen.