Drenthe Toen: Record honingopbrengst door extreem warm voorjaar Imker Ben Trip (foto: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

VRIES - "Ik heb nog nooit zoveel honing gehad", zegt imker Ben Trip uit Vries. En hij imkert al vele tientallen jaren. "Het voorjaar zorgt voor een vroege bloei. Bijvoorbeeld de lindebomen bloeien nu al, normaal gesproken gebeurt dat pas over een maand."

Als de lindebloesem en de bloei van het koolzaad voorbij zijn, breekt er een karige tijd aan voor de vlijtige honingvergaarders. "Je kunt je bijen dan nog een poosje naar de bloeiende heide brengen," zegt Trip, "maar ideaal is dat niet."



De overvloedige oogst heeft dus een keerzijde. "De bijen moeten veel eerder dan anders worden bijgevoerd met een suikeroplossing," aldus Trip.



Elk gezin een bijenvolk

Meer over bijenhouderij, maar dan van een eeuw geleden, op zondag aanstaande in Drenthe Toen, het radioprogramma over de geschiedenis van onze provincie. Daar vertelt Ben Trip over het 125 jarig jubileum van de Imkersvereniging Zuidlaren en over een tijd waarin bijna elk gezin een bijenvolk had.



Drenthe Toen wordt uitgezonden op zondag tussen 14.00 en 15.00 uur.