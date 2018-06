Grootste festivaltent van Europa op Blues Festival Grolloo

GROLLOO - Dertienduizend en vijfhonderd mensen passen er in de Pink Galaxy. De kolossale flamingo-roze festivaltent vormt dit weekend het kloppende hart van het Holland International Blues Festival.

De blauw met gele tent van Lowlands, die voorgaande edities in Grolloo stond, was niet meer groot genoeg voor het aantal bezoekers dat verwacht wordt. Het grote roze gevaarte is maar liefst 120 bij 65 meter en er staat een tribune in met zitplaatsen voor 1760 man.In de Pink Galaxy komt het podium waarop sterren als ex-Beatle Ringo Starr, Joanna Connor en Joe Bonamassa de komende twee dagen zullen optreden.Het is de derde editie van het tweedaagse Bluesfestival in Grolloo in deze opzet. "Maar we hebben de mooiste line-up tot nu toe", vertelde organisator Johan Derksen eerder tegen RTV Drenthe.Twee rijke zakenlieden, die enorme bluesfans zijn, zorgen ervoor dat er voor het Bluesfestival grote namen naar het Drentse bluesdorp gehaald kunnen worden.