Voor de negende keer op de fiets tegen kanker: 'Elke keer is Alpe d'Huzes bijzonder'

ALPE D´HUEZ - Veel Drentse fietsers hebben vandaag flink afgezien tijdens hun tocht om de Franse berg Alpe d'Huez te bedwingen. De lengte van de beklimming is 14,5 kilometer met daarin ruim 1100 hoogtemeters.

De deelnemers deden dat voor de actie Alpe d'Huzes, waarmee ze geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. De deelnemers uit alle Nederlandse windstreken gingen de berg te voet of met de fiets omhoog, vaak ook meerdere keren. Een van de deelnemers was Harry Trip uit Assen.Trip doet voor de negende keer mee, maar vervelend vindt hij het voor geen seconde. "Ik lig nu wel even met de benen omhoog", vertelt hij vanaf een Franse camping. "Vanochtend was het heel slecht weer. Toen ik wakker werd, was er veel regen. Mensen die toen de berg opgingen, hadden veel last van water en kou. Wij gingen later, toen was het weer redelijk."Elke editie is volgens Trip bijzonder. "Je komt met verschillende mensen in gesprek. Dat is altijd speciaal. Ik ben na de klim niet zo lang bovenop de berg gebleven, het weer werd opnieuw dreigend."Mensen die meedoen aan Alpe d'Huzes doen dat vaak in groepsverband. "Onze groep bestond uit 62 mensen; een van de grootste. Vorig jaar haalden we 60.000 euro op. We gaan daar dit jaar waarschijnlijk overheen. De doelstelling was namelijk 5200 euro per deelnemer. We zitten momenteel op ongeveer 70.000 euro, maar we hebben nog wat toezeggingen." Met een beetje geluk hoopt Trip richting de 100.000 te gaan.