OM eist 240 uur werkstraf tegen man die auto's van vader in brand stak Een 27-jarige man die z'n boekje te buiten ging, hoorde vandaag de strafeis (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/NIEUW-BUINEN - Voor het in brand steken van twee auto’s van zijn vader, het bezitten van een balletjespistool en een busje pepperspray, eist de officier van justitie tegen een 27-jarige man uit Nieuw-Buinen een werkstraf van 240 uur. Ook eist de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden.

De man was boos op zijn vader omdat hij overgehaald was om vanuit Heerenveen in Nieuw-Buinen te komen wonen. Dichter in de buurt bij zijn vader en zijn vriendin. Eenmaal daar liep het niet zoals verwacht. "Ze hebben ons hierheen gelokt en ons laten vallen. Ik was alles kwijt wat ik had", vertelde de man uit Nieuw-Buinen.



Wraak

Daarom ging hij op 17 juni van vorig jaar naar het huis van zijn vader in Stadskanaal, stak aanmaakblokjes op het achterwiel van de auto aan en liep weg. De auto brandde volledig uit. Beveiligingscamera´s legden de brandstichting vast.



Op 6 oktober 2017 brandde opnieuw de auto van de vader uit, dit keer door een molotovcocktail. Deze brand ontkent de 27-jarige man. Eerder bekende hij bij de politie, maar dat deed hij alleen zodat hij naar huis kon, vertelde hij tijdens de zitting. De officier geloofde dit niet, omdat de 27-jarige man precies wist hoe de brand was aangestoken. Zelf zegt hij dat hij de informatie van een kennis had gekregen.



Voor de hond

Bij de man thuis vond de politie een balletjespistool en een busje pepperspray. De pepperspray was volgens de verdachte voor zijn hond. Als die op straat ruzie kreeg met een andere hond, kon hij de beesten zo uit elkaar halen.



Uitspraak is over twee weken.