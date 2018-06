Deel dit artikel:











Honderd kinderen en bijna veertig nationaliteiten in één theatervoorstelling Enthousiaste kinderen in het azc (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - Uitgeprocedeerde asielzoekerskinderen beelden volgende week donderdag hun verhaal uit door middel van dans, zang en tekst tijdens de theatervoorstelling 'Mijn Land' in het Atlas Theater.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Dit doen wij omdat we willen laten zien hoe we naar Nederland zijn gekomen. En wie we zijn. Dat willen we vertellen", zegt de 12-jarige Refel Khafaji. "Ik ben een paradijsvogel en vertel dat ik uit Irak kom en met het vliegtuig naar Nederland ben gegaan."



'Een gezicht geven'

De honderd kinderen van azc-school de Hesselanden hebben gezamenlijk 37 nationaliteiten, die naar voren komen in het theaterstuk. Zo wordt er gewerkt met vlaggen en vertellen de kinderen waar ze vandaan komen en wie ze zijn.



"We willen de kinderen een gezicht geven", zegt locatieleider Maja Zuiderveld. "Ze brengen vaak jarenlang door in een wereld die ongezien is. En daar vinden en weten mensen vaak wel wat van. Maar het verhaal zoals kinderen het beleven, hebben ze niet gehoord. Wij hebben ieder kind gevraagd wat ze verstaan onder hun land, wat het wonen in Nederland voor ze betekent en hoe ze hun toekomst zien. Dat beelden ze volgende week uit."



'We vinden het moeilijk'

Het asielzoekerscentrum in Emmen is een gezinslocatie, waar uitgeprocedeerde gezinnen wonen. "We vinden het hier wel moeilijk, want we weten niet wanneer we terug moeten naar ons eigen land", zegt Refel. "En we worden anders aangekeken hier. Niet alle mensen gaan normaal met je om."



Bewustwording

Met de voorstelling wil de organisatie een stukje bewustwording creëren bij de bezoekers ervan. "Ik hoop dat de mensen daarna normaal met ons omgaan", zegt Refel.



"Daarnaast hoop ik dat mensen zien dat kinderen hoe dan ook kinderen zijn. En dat we daar als volwassenen voor te zorgen hebben. En dat dat beter kan in een land als Nederland, waar veel dingen zo goed geregeld zijn", besluit Zuiderveld.



'Mijn Land' is volgende week donderdagavond om 19.30 uur gratis te zien in het Atlas Theater in Emmen.