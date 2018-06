Man twee keer slachtoffer van geweld: OM eist werkstraffen

Deel dit artikel:











ASSEN/ZWARTEMEER - Een 22-jarige man uit Zwartemeer hoorde vandaag in de rechtbank in Assen 180 uur werkstraf (80 voorwaardelijk) eisen, omdat hij een plaatsgenoot binnen een half jaar twee keer ernstig mishandelde.

Het slachtoffer brak tijdens het eerste geweldsincident, op een feestje op 31 juli 2015, zijn been op drie plekken. Nog geen half jaar later werd hij, terwijl hij nog op krukken liep, opnieuw toegetakeld door zijn 22-jarige plaatsgenoot. Dat gebeurde op 2 januari 2016 op straat, toen het slachtoffer en zijn vriendin terugkwamen van een nieuwjaarsvisite. Die keer scheurden zijn kniebanden af.



'We struikelden'

Op het feestje bij een kennis in het dorp ging het op 31 juli 2015 mis toen het latere slachtoffer een vrouw omver duwde. Hij had zich aan haar lopen ergeren. Daarna kwamen de 22-jarige man en zijn oom op hem af. Volgens getuigen sprongen ze op het slachtoffer en schopten hem meerdere keren. Daarna moest de man met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.



Zijn been bleek op drie plekken gebroken en hij moest worden geopereerd. Niet alleen de 22-jarige verdachte, maar ook zijn oom stond donderdag terecht. Tegen die 48-jarige Zwartemeerder eiste het Openbaar Ministerie 80 uur werkstraf. De twee erkenden dat ze op het slachtoffer afgingen, maar verklaarden dat ze struikelden en bovenop zijn been vielen in plaats van dat ze schopten. Details herinnerden ze zich niet meer, omdat ze behoorlijk wat gedronken hadden.



‘Verhaal halen’

Op 2 januari 2016 was het de moeder van de 22-jarige man die op straat op het slachtoffer en zijn vriendin afliep. De 49-jarige vrouw verklaarde in de rechtszaal dat ze verhaal wilde halen, omdat het slachtoffer en zijn vriendin na het geweld op 31 juli haar gezin lastig vielen. De vrouw raakte slaags met de vriendin van de man met het beenletsel. Haar zoon kwam er ook bij en schopte de man opnieuw tegen de benen. Daardoor belandde hij met gescheurde kniebanden op de grond. Ook deze keer was er drank in het spel.



Voor haar aandeel in het geweld eiste het OM 40 uur werkstraf tegen de 49-jarige vrouw uit Zwartemeer. Het mannelijke slachtoffer wil ruim 11.000 euro schadevergoeding hebben van de drie verdachten. Zijn been zal naar verwachting nooit meer helemaal herstellen. Zijn vriendin eist ruim 2500 euro.



Op 21 juni doet de rechtbank uitspraak.