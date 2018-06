Jason Bourdouxhe: voor het eerst vader en voor het eerst in de eredivisie

VOETBAL - Het belooft een droomzomer te worden voor Jason Bourdouxhe: de kersverse Belgische aanwinst van FC Emmen. De linksbenige middenvelder staat op het punt om voor het eerst vader te worden en kort daarna wacht naar alle waarschijnlijkheid zijn debuut in de Eredivisie.

"De promotie van FC Emmen maakt het natuurlijk extra leuk, want daardoor maak ik ook de stap naar het hoogste niveau", aldus Bourdouxhe ("je spreekt mijn naam uit als Boerdoeks"). Ja het klopt, als Emmen niet was gepromoveerd dan was ik ook gekomen."De speler, die de complete jeugdopleiding van PSV doorliep, laat weten dat hij vanaf zijn eerste contact met FC Emmen een goed gevoel heeft over de club. Bourdouxhe: "Ik voel heel veel vertrouwen van de technische staf en de clubleiding. Daarnaast spreekt de manier van spelen me enorm aan. We (Helmond Sport red.) pakten dan wel de nodige punten van Emmen vorig seizoen, maar ook in die wedstrijden lieten ze zien dat ze enorm veel voetballend vermogen hebben. Ik vind ook dat ze de promotie daarom ook ook hebben afgedwongen."Bourdouxhe kon zijn contract verlengen bij Helmond Sport, maar kwam er niet uit met de leiding van de Brabantse club. De oud-speler van FC Eindhoven, VVV en Helmond Sport wilde een nieuwe impuls. En vooral een nieuwe club waar hij in zijn kracht zou worden gebruikt: als creatieve middenvelder."Ik ben multifunctioneel. Dat heeft soms zijn nadelen, want daardoor speelde ik vorig seizoen vaak als linksback, maar ik sta het liefst op het middenveld. Dan ben ik een echte 'box-to-box' player, iemand die het verdedigende werk zeker niet schuwt maar ook diepgang in zijn spel heeft."De 27-jarige Belg, geboren in het dorpje Fléron (in de gemeente Luik), zal zich binnenkort in Emmen gaan vestigen. Een vakantie voordat de eerste training begint zit er niet in voor Bourdouxhe."Nee, want mijn vrouw en ik verwachten ons eerste kindje. Ze (het wordt namelijk een meisje) wordt, als alles goed verloopt, in Eindhoven geboren. Ik ga daarna in Emmen wonen en mijn vrouw en dochter blijven in Eindhoven, maar ze zullen me regelmatig gaan opzoeken in Drenthe."