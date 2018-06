Werkstraffen voor uit de hand gelopen burenruzie

ASSEN/ZUIDWOLDE - Een 44-jarige man uit Zuidwolde is veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk voor zware mishandeling van een 47-jarige buurman in juli vorig jaar.

De man ging 2 juli vorig jaar ’s avonds verhaal halen bij de buurman, nadat die eerder op de avond ruzie had gekregen met zijn 15-jarige zoon en een 17-jarige vriend. Het 'verhaal halen' draaide uit op geweld, waarbij de 44-jarige man het slachtoffer samen met zijn vriendin (39) aanviel. Ook de twee tieners lieten zich niet onbetuigd.Het slachtoffer raakte onder meer gewond aan zijn gezicht. Hij haalde zelf uit met een mes. Daarbij raakte hij niet zijn 44-jarige aanvaller, maar de 15-jarige zoon die er net op dat moment tussen sprong. De jongen raakte aan zijn oor. Volgens het Openbaar Ministerie was dit een poging tot zware mishandeling. De officier van justitie eiste twee weken geleden 100 uur werkstraf tegen de 47-jarige man.De rechtbank legde hem geen straf op, maar ontsloeg hem van rechtsvervolging. De man heeft volgens de rechters wel degelijk gestoken, maar is niet strafbaar. Hij werd uit het niets aangevallen bij zijn eigen huis en voelde zich erg in het nauw gedreven. Volgens de rechtbank is sprake van een vorm van 'noodweer' (zelfverdediging).In Zuidwolde gingen geruchten dat de van oorsprong Afghaanse man jonge meisjes lastig viel. Dat is echter nooit bewezen. De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak te vermoeden dat de aanvallers racistische motieven hadden, omdat de politie in onderlinge whatsapp-gesprekken discriminerende teksten vond.Een familielid van de 44-jarige aanvaller is door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 400 euro, omdat hij een raam van het slachtoffer heeft vernield. De twee jongens van 15 en 17 juni verschijnen over twee weken voor de kinderrechter. Het slachtoffer is inmiddels verhuisd.