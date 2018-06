Deel dit artikel:











Cel geëist tegen notoire oplichter in stokoude zaak Tien jaar geleden lichtte de man een badkamerbedrijf op (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Eén jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk; dat eiste het Openbaar Ministerie vandaag in een tien jaar oude oplichtingszaak tegen een voormalig inwoner van Assen.

In 2008 zou de man samen met drie handlangers een badkamerbedrijf uit Apeldoorn voor 180.000 euro hebben opgelicht. De inmiddels 56-jarige man deed zich volgens het Openbaar Ministerie voor als koper van het bedrijf dat op de rand van een faillissement verkeerde. Hij won onder een valse naam allerlei informatie in over het bedrijf.



Jacuzzi’s en whirlpools

Niet veel later, in december dat jaar, meldde zich een man bij de loods in Apeldoorn, waar de voorraad van het bedrijf opgeslagen stond. De man zei curator te zijn en de spullen te komen ophalen, omdat ze waren verkocht. Het ging om onder meer jacuzzi’s, whirlpools en andere badkamerapparatuur. Medewerkers van het bedrijf dachten dat het goed zat en gaven de spullen mee aan de man, die samenwerkte met de oud-inwoner van Assen.



Die verkocht de spullen volgens zijn handlangers voor 35.000 euro door. Zelf ontkende hij, na zijn aanhouding bij de politie in 2011, dat hij verkeerde bedoelingen had. Hij zei dat hij er door een handlanger was ingeluisd en de boel helemaal niet had willen oplichten.



Vergeten dossier

De strafzaak over de oplichting in Apeldoorn zou in oktober 2012 worden behandeld door de Asser rechtbank, tegelijkertijd met nog vijf gevallen van oplichting waarvan de man verdacht werd. Destijds werd de Apeldoornse zaak uitgesteld, omdat de advocaat van de verdachte nog drie getuigen moest horen. Voor de andere oplichtingszaken, die hij samen met anderen vanuit een bedrijfspand in Hooghalen pleegde, kreeg hij één jaar cel.



Na het horen van één getuige bij de rechter-commissaris (RC) lag het dossier zo’n 2,5 jaar in een kast op de rechtbank. Nadat er een nieuwe RC was aangesteld, werd de zaak vergeten. Ook bij het Openbaar Ministerie was de zaak in het archief verdwenen tot de nieuwe advocaat van de voormalig inwoner van Assen onlangs informeerde naar de stand van zaken. “Niet veel later ontving mijn cliënt een dagvaarding”, aldus de raadsman.



In het buitenland

Hij vond dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest worden verklaard vanwege het extreme tijdsverloop in de zaak. Dat vond de rechtbank te ver gaan. De verdachte woont en werkt inmiddels in het buitenland sinds hij eind vorig jaar vrijkwam uit de gevangenis. Hij had toen 27 maanden vastgezeten voor een andere oplichtingszaak. De man verscheen niet op de zitting.



De rechter doet op 21 juni uitspraak.