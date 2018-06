Deel dit artikel:











Man raakt bekneld onder tractor in Buinen De man raakte bekneld onder een tractor (foto: Van Oost Media)

BUINEN - Achter een woning aan de Gorenweg in Buinen is vanavond een man gewond geraakt, nadat hij onder een tractor terecht is gekomen.

De trekker stond op een oplegger van een vrachtwagen en werd daar vanaf gereden. Door nog onbekende oorzaak is de man, die achter de tractor stond, onder het landbouwvoertuig terecht gekomen.



Brandweereenheden uit Borger, Stadskanaal en Emmen werden opgetrommeld om te komen assisteren. Ook werd een traumahelikopter ingevlogen.



Het is niet exact bekend hoe het met de man is, maar volgens aanwezige agenten is zijn situatie stabiel.