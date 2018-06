Bonden en Treant bereiken akkoord over extern onderzoek naar problemen bij zorggroep

EMMEN - Een belangrijke stap. Zo noemen de vakbonden het vanmiddag bereikte akkoord met de Treant Zorggroep om een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de door personeelsleden aangekaarte problemen. Het gaat daarbij om de communicatie en de cultuur op de werkvloer.

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en Nu’91 zaten vanmiddag bijna twee uur om tafel met een delegatie van de Raad van Bestuur van Treant. Na afloop waren er gematigd positieve reacties.“We hebben het gevoel dat de ogen bij Treant eindelijk zijn geopend”, vatte Harma Schrage van FNV het samen. “Tot nu toe zei Treant dat de aangekaarte kritiek incidenteel zou zijn, maar nu erkennen ze dat er een probleem is. Dat vinden we zeker winst.”Volgens Schrage kon Treant ook moeilijk anders, want de bonden haalden in één dag achthonderd reacties op bij de drie ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. “Als je bedenkt dat er in de ziekenhuizen 2700 mensen werken dan is achthonderd reacties, voor het overgrote deel zeer kritisch, een belangrijk signaal.”De bonden en Treant hebben nu afgesproken dat in kaart wordt gebracht wat er nou precies speelt bij het personeel, waarbij het gaat om thema’s als werkdruk, bedrijfscultuur, communicatie, roostering en ook intimidatie.Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur zegt graag mee te werken aan het onderzoek, dat deze zomer klaar moet zijn. Maar hij zegt geen signalen te hebben dat personeelsleden worden geïntimideerd, bijvoorbeeld als ze zich kritisch uitlaten over Treant op social media.“Die signalen zijn bij ons niet bekend, maar het kan natuurlijk zijn dat ze er wel zijn, maar ons niet bereiken. Ook daarom is het goed dat het onderzoek er komt", zegt Van Beers.De door de bonden aangekondigde publieksvriendelijke acties zijn door de afspraken vooralsnog van de baan. Maar de vakbonden gaan wel door met het in kaart brengen van de onvrede binnen Treant.Het is de bedoeling om volgende week een inventarisatie te doen bij de andere tak, de tehuizen waarin ouderenzorg wordt geboden. In die tehuizen werkt het grootste deel van het personeel van Treant. Werknemers die bij de ziekenhuizen boventallig zijn verklaard krijgen vervangend werk in de tehuizen.