Fantastisch weer en enthousiaste mensen bij eerste Moestuinfestival

GRONINGEN - Kinderen vinden het vaak geweldig om te helpen in de moestuin, maar voor medewerkers op scholen en kinderopvanglocaties klinkt het vaak als veel werk. Om inspiratie op te doen konden de medewerkers een bezoekje brengen aan het eerste Moestuinfestival.

Het festival wordt onder andere georganiseerd door provincie Drenthe, GGD Drenthe en IVN Regio Noord. De dag begon op het Suikerunieterrein in Groningen met een inleiding van moestuinvlogger en freelancejournalist Liedewij Loorbach."Een inspirerende introductie over het belang van het hebben van een moestuin bij school", zegt medeorganisator Agnes Bakker van IVN Regio Noord. Ze is heel tevreden over de gang van zaken.Op het festivalterrein worden verschillende workshops gegeven, zoals onkruid herkennen, koken met moestuinproducten en hoe je een moestuin moet onderhouden. Tijdens de lunch zijn er allerlei gerechten met ingrediënten uit de eigen moestuin, zoals salades, wortelsoep en muffins."Het is natuurlijk fantastisch weer en je ziet dat mensen lekker bezig zijn en elkaar ontmoeten. Ik ben blij dat we zo'n festival ontplooien", aldus Bakker.Komt het festival volgend jaar weer? "Die vraag is al meerdere keren gesteld. We moeten het natuurlijk even overleggen, maar ik denk het wel. Misschien wel in Drenthe of in Friesland."