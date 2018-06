Deel dit artikel:











Djammen: Jonge dj's maken hun droom waar met Popsport's dj-les Adin Dino van Popsport legt geïnteresseerden de fijne kneepjes van het dj-werk uit (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ASSEN - Velen willen het, maar slechts een handjevol breken door en kunnen ervan leven: dj of producer worden.



Met het project Popsport krijgen jonge dj's en producers in ieder geval meer kansen om hun droom waar te maken.



Popsport

Het concept Popsport bestaat al een tijdje en richt zich er vooral op om jonge bands op weg te helpen (het project bestaat nog steeds), maar sinds kort horen ook de dj's en producers daarbij. "Alle elementen die bij dat vak komen kijken pakken we aan", vertelt professioneel dj en popsportcoach Adin Dino. "Van produceren tot hoe je jezelf in de markt zet en ook het draaien zelf natuurlijk." Begeleid door een ervaren dj gaan de jonge dj's het traject in.



Hulp op maat

"Om echt op te treden moet je natuurlijk goed kunnen draaien", vertelt de 13-jarige dj en deelnemer Remco Slomp. "Je moet de tracks aan elkaar maken, met goede overgangen. En als producer moet je de tracks kunnen maken."



Popsport levert maatwerk aan de jonge dj's. "Ondanks dat tegenwoordig alles op het internet te vinden is, heb je wat meer aan persoonlijke begeleiding, omdat je ook daadwerkelijk vragen kunt stellen", legt Dino uit. "Je krijgt ook daadwerkelijk antwoorden die passen bij waar je zelf naar toe wilt."



Netwerk

Naast de lessen waarbij je de dj-vaardigheden leert, bouw je ook een netwerk op wat minstens zo belangrijk is. "Wat is nou een betere manier om een netwerk op te bouwen, dan jezelf te omgeven met mensen die misschien wel hetzelfde doel hebben als jij? Want je leert van elkaar; je motiveert elkaar! Ik denk dat dat één van de belangrijkste elementen hier ook is", legt Dino uit.



Uiteindelijk moeten de jonge dj's een avond draaien en hun kunsten laten zien. De winnaar van Drenthe mag door naar de landelijke Popsportfinale.