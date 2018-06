Arvick uit Hoogeveen winnaar van Drentse Startup 2018

EMMEN/HOOGEVEEN - Arvick is de winnaar van de Drentse Startup 2018. Het bedrijf uit Hoogeveen is sinds 2014 gespecialiseerd in het gecontroleerd aandraaien van bouten en moeren.

Arvick wint een bedrag van 2.500 euro. De prijsuitreiking was in het Atlas Theater in Emmen. De presentatie was in handen van Jort Kelder.Het Hoogeveense bedrijf heeft een methode bedacht om met behulp van ultrasoon-metingen te testen of bouten en moeren in bijvoorbeeld windmolens goed vast zitten.De ‘Drentse Startup’ is een initiatief van de Young Business Award Foundation. Ieder jaar kiest een jury de meest veelbelovende beginnende onderneming in de provincie Drenthe.Elke finalist had zestig seconden de tijd om de jury en het publiek met een zogeheten elevator pitch te overtuigen van zijn of haar startup. Na de pitch kreeg elke startup acht minuten de tijd om zoveel mogelijk kritische vragen van de jury en publiek te beantwoorden.Later op de avond wordt in het Atlas Theater ook de grote prijs uitgereikt. Dan wordt bekend wie de Young Business Award heeft gewonnen. Finalisten zijn Hotelchamp uit Amsterdam, Somnox uit Delft We4Sea eveneens uit Delft en InvoiceFinance uit 's-Hertogenbosch.