'Lekke parkeergarage van de Triade in Assen voor feestdagen waterdicht'

ASSEN - Voor bijna drie miljoen euro wordt de lekke parkeergarage van winkelcentrum Triade in Assen weer waterdicht gemaakt. Nog voor de feestdagen moet de klus klaar zijn. Tien jaar lang met natte voeten naar de winkel is dan voorbij.

Die toezegging deed wethouder Roald Leemrijse vanavond in de gemeenteraad. "En ik hoop echt dat het hierbij blijft", zei hij, nu Assen voor de tweede keer de knip moet trekken.De parkeergarage bij het winkelcentrum is al sinds de oplevering in 2007 een probleem. Bij regenbuien blijven op de parkeerdekken grote plassen water staan en de vloeren lekken zo erg, dat de Albert Heijn-vestiging eronder er last van heeft.Bouwbedrijf Heijmans bouwde de garage met zeshonderd parkeerplekken in opdracht van Ahold Vastgoed. Na de oplevering kocht Assen de parkeergarage met een waterdichtgarantie. Toen er plassen bleven staan, sprak de gemeente de partijen erop aan, maar die weigerden elke aansprakelijkheid.Nader onderzoek van TNO wees uit dat het probleem vooral zit in de constructie van de vloeren en de coating. De gemeente heeft jaren met Heijmans en Ahold Vastgoed gesoebat over wie er zou opdraaien voor de herstelkosten. Vorig jaar kwam daar een overeenkomst uit, die uitging van een hersteloperatie van 2,4 miljoen euro.Ahold en Heijmans kochten hun verantwoordelijkheid af voor 1,4 miljoen euro, de gemeente legde 1 miljoen op tafel. Maar nu blijken de kosten ineens nog hoger te liggen, namelijk bijna 2,9 miljoen Assen draait nu in zijn eentje op voor dat extra bedrag. "Dat is het gevolg van de afspraak die we vorig jaar gemaakt hebben met Ahold en Heijmans. Hun schuld hebben ze daarmee afgekocht", aldus Leemrijse.De PvdA in Assen heeft grote moeite met de gang van zaken. PvdA-raadslid Luc Rengers wil geen cent extra meer in de garage steken. "Dit is broddelwerk van de aannemer. Die moet nu ook extra betalen." Volgens Leemrijse kan dat niet op basis van de overeenkomst die vorig jaar gesloten is."Helaas speelt het probleem al jaren. Het is nu zaak dat het opgelost wordt, zodat de parkeergarage weer met droge voeten te gebruiken is", zegt Leemrijse. De wethouder heeft er vertrouwen in dat de herstelklus gaat lukken. "We hebben een goed bestek, een goede aannemer en tien jaar garantie. De vloeren worden aangepakt en er komt een nieuwe coating in. Dan is de garage voor de feestdagen weer gewoon te gebruiken, zoals het hoort."Volgens Leemrijse zal het herstelwerk geen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de winkels in de Triade. "De helft van de parkeergarage wordt gebruikt, dus hoeven we ons geen zorgen te maken over de bedrijfsvoering van de winkels, die zullen er geen last van hebben."En wat als het straks toch weer gaat lekken? "Dat gaat niet gebeuren", besluit Leemrijse.