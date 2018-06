Deel dit artikel:











Politie pakt overlast in centrum Assen aan In de Gouverneurstuin is veel overlast (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De politie heeft vandaag in Assen een aantal keren opgetreden tegen mensen die overlast veroorzaken in het centrum. Daarbij werden ook een politiehond, motoren, bikers en politie te paard ingezet.

Er zijn bekeuringen uitgeschreven en ook hebben sommige mensen te horen gekregen dat ze een gebiedsontzegging riskeren. Hun gegevens zijn genoteerd en als de overlast aanhoudt, dan kunnen ze voor ruim een jaar een gebiedsverbod krijgen.



Overlast terugdringen

De acties waren met name bedoeld om overlast op het Koopmansplein en in de Gouverneurstuin terug te dringen. De afgelopen weken werd daar al vaker gecontroleerd. Drugsgebruikers en rondhangende jongeren zorgen geregeld voor klachten.



De politie is van plan om de komende tijd vaker dit soort acties te houden.